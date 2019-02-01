طارق القرشي اليمن احتلت المرتبة الاولى في المعايير والضوابط وهذا العام نسعى للتميز

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 345

قال الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، طارق القرشي ، إن وزارة الأوقاف اليمنية احتلت المرتبة الأولى في الالتزام بالمعايير والضوابط التي حددتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وأن اليمن الدولة الأولى على مستوى العالم الإسلامي من حيث الحصول على تأشيرة حج الكترونية. وأوضح القرشي في حوار مع " الصحوة نت " أن عدد المعتمرين اليمنيين وصل إلى (205) ألف معتمرة، وذلك من وقت تدشين العمرة في بداية محرم من العام الجاري، وقد حاولت الوزارة أن تسهل على المواطنيين اليمنيين من خلال الرسوم البسيطة والرمزية، بالإضافة إلى سهولة التأشيرة.

وحذر القرشي المواطنين من التعامل مع عصابات النصب، مشيراً بأنه لا توجد تأشيرات مجاملة للحج، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت سماسرة يقومون ببيع تأشيرات حج مضروبة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الإنقلاب وبيع تأشيرات وهمية لحج المجاملة. وعن تعامل الوزارة مع الوكالات المخالفة أوضح الوكيل المساعد، بإن إغلب الوكالات تقوم بجهد كبير وطبيعة أي نشاط لا يخلو من بعض السلبيات، وتتلقى الوزارة الشكاوى، ويتم التعامل بمعاقبة الوكالات المسجلة لدى الوزارة، وذلك بمخاطبة السلطات المحلة الأمنية إذا كانت في إطار المناطق المحررة، وهذه السنة تم إيقاف وكالة ومنعها من التفويج نتيجة مخالفتها الجسيمة بأخذة مبالغ زيادة على المبلغ المحدد، ونحن لدينا رقابة مكثفة كما لدينا القدرة على معاقبتها من خلال الضمانات التي لدى الوزارة. وفيما يتعلق بالحصة الممنوحة للوزارة وكيفية توزيعها أوضح الوكيل بأن الحصة الممنوحة للوزارة من وزارة الحج السعودية 24255 على أساس أن عدد سكان اليمن 24 مليون و 255 ألف نسمة، وتمنح لكل مليون مواطن ألف تأشيرة للحج، ونحن نقوم بتوزيع الحصص وفقاً لتراكمية الخبر للوكالات ومدى كفاءتها من خلال التقييم السنوي الذي تخضع له، ونحن هنا نتوجه بالشكر للإتحاد اليمني للسياحة والسفر، باعتبارهم النقابة التي تمثل الوكالات، وذلك لتعاونه الكبير مع الوزارة في سبيل تجويد الخدمات التي تقدم للحجيج اليمنيين..

ونوه الوكيل بأننا مسؤلون عن مواطنيينا في كل مناطق اليمن ولا نفرق بين منطقة وأخرى، ولدينا وكالات تعمل في المناطق التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين، صحيح إن ثمة صعوبات تتمثل بإصدار الجوازات والتي سببها الإنقلاب الغاشم على الدولة ولكننا نتغلب عليها.

وأكد بأن الوزارة تسعى في هذا العام إلى التنافس للمحافظة على الصدارة والتميز، مشيراً بأن العام الماضي "أعلنا شعار التميز قبل بدء الموسم والحمد لله حصلنا عليه، وكنا الدولة الأولى في الالتزام بالمعايير والضوابط التي حددتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وشعارنا هذا العام هو جودة الخدمات".

وعن الإنجازات التي حققها القطاع في الوزارة قال الوكيل، حققت الوزارة في ظل قيادة الوزير الدكتور أحمد عطية ، قال الوكيل: " قمنا بتحديث وتطوير القطاع والتحول نحو المسار الإلكتروني وربط خدمات الحجيج وكل ما يتعلق بهم بالمسار الإلكتروني، وقمنا في الموسم الماضي باختيار المساكن الممتازة للحجيج ، وفق شروط عالمية، كما قمنا بنقل الحجيج بين المشاعر بباصات حديثة ومريحة" واعدا بأن هذا العام ستكون المساكن إن شاء الله أفضل ، وكذلك المواصلات ستكون في باصات موديلات جديدة وهدفنا ولله الحمد هو تقديم أفضل الخدمات للحجيج".

وشكر الوكيل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الحج والعمرة ، ووزارة الداخلية ، وكذلك وزارة الخارجية، للتسهيلات والإمتيازات التي منحت لليمنيين في الحج والعمرة.