الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أفرحت "Xiaomi" عشاق أجهزتها بالكشف عن هاتف "Mi 9" المتطور، المتوقع ظهوره في الأسواق قريبا.

جاء الهاتف الجديد بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشة "OLED" بمقاس 6.39 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة "4K".

ويضمن أداء الجهاز الممتاز معالج "Snapdragon 855" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 6/12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 3300 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف أيضا هو الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة بدقة 48+12+16 ميغابيكسل، القادرة على التقاط أفضل الصور حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة.

كما تنوي "Xiaomi" طرح نموذج رخيص من هذا الهاتف بمعالج "Snapdragon 712"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وشاشة بمقاس 5.79 بوصة.