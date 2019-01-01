بريطانيا توجه ضربة موجعة لحزب الله وتعلن قرار قوي

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 148

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، أنها ستحظر حزب الله اللبناني وتضيفه بالكامل، بما في ذلك حزبه السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد: "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف جاويد: "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".