بريطانيا توجه ضربة موجعة لحزب الله وتعلن قرار قوي معين عبدالملك يلقي كلمة قوية في مؤتمر دولي كبير ويواجه العالم بهذه الحقائق «النص الكامل» الشرعية تعلن صرف راتب شهرين للموظفين في الحديدة وتحدد أسماء المكاتب من «ابو هاشم» الى «ابو كرار» - لماذا يتخفى مشرفوا الحوثي خلف اسماء وكنى مستعارة؟ أخبار غير جيدة من الحديدة والحوثي يعرقل أول مراحل الاتفاق دعوات حقوقية لإنقاذ الصحافيين اليمنيين من سجون الحوثيين الحوثي رهن اختبار تنفيذ اتفاق الحديدة اليوم هكذا يستغل الحوثي المؤسسات الدينية لنشر فكره الطائفي الموازنة اليمنية 2019.. عجز كبير وتحديات صعبة نزع الألغام.. معركة جديدة لإنقاذ اليمنيين من جحيم الحوثي
أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، أنها ستحظر حزب الله اللبناني وتضيفه بالكامل، بما في ذلك حزبه السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد: "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".
وأضاف جاويد: "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".