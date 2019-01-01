الشرعية تعلن صرف راتب شهرين للموظفين في الحديدة وتحدد أسماء المكاتب

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن مكتب المالية التابع للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة (غرب اليمن) انه يستعد مساء اليوم الاثنين لصرف راتب شهرين لموظفي المحافظة.

وقال المكتب ان عملية الصرف تأتي بناءا على توجيه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

وحدد بيان صادر عن المكتب (اطلع عليه مأرب برس) المكاتب التي سيتم الصرف لموظفيها وهي:

مكاتب “الأدارة المحلية والتربية والتعليم والصحة والسكان والمالية والتعليم الفني والشؤون القانونية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والثقافة والسياحة والإعلام والأشغال والطرق والنقل والصناعة والتجارة والتوجية والأرشاد والجهاز المركزي للأحصاء ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وجامعة الحديدة والهيئة العامة للأثار والمتاحف والهيئة العامة للمحافظة على المدن والهيئة العامة للكتاب والمعهد الوطني للعلوم الأدارية ومصلحة السجون وكلية المجتمع باللحية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والهيئة العامة للموارد المالية والهيئة العامة للمصائد السمكية والهيئة العامة لحماية البيئة ومختبرات الصحة المركزية والمعهد العالي للعلوم الصحية وجهاز محو الأميه.

وبحسب البيان فإنه يجري الترتيب مع وزارة المالية للصرف لموظفي الوحدات الاقتصادية والصناديق.