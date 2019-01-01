أخبار غير جيدة من الحديدة والحوثي يعرقل أول مراحل الاتفاق

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أفادت الانباء الواردة من الحديدة ( غربي اليمن ) بقيام مليشيا الحوثي الانقلابية على تعطيل خطة إعادة الانتشار مجددا اليوم الاثنين.

وكان مقررا ان تبدا المليشيات يوم امس الاحد تنفيذ المرحلة الاولى من اعادة الانتشار في الحديدة والتي تقضي بانسحابهم من مؤانى المدينة الساحلية.

وطبقا لمصادر مأرب برس فقد عطلت المليشيات للمرة الثانية بدء تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة.

بدوره حمل الفريق الحكومي مليشيا الحوثي مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في للحديدة ، بسبب تعنتها وعرقلتها تطبيق الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وكانت الشرعية قد حذرت من اي انسحابات شكلية كما حدث من قبل في ميناء الحديدة ، واشترطت عدم الانتقال الى المراحل اللاحقة قبل التأكد من اجراءات انسحاب المليشيات من مؤانى الحديدة طبقا للاتفاق المعلن من الامم المتحدة.