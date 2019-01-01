مسؤول عسكري يتعهد باستكمال تحرير أراضي اليمن وإنهاء الانقلاب

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تعهد رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، بالمضي قدماً في استكمال التحرير وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حسب ما ذكرت تقارير صحية سعودية، أمس.

وقال خلال اجتماع في عدن، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري محافظتي الضالع وإب، إن “تحرير المحافظتين وكل الأراضي في البلاد من مشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة”.

وشدد وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران ترفض القبول بالآخر والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا هو استكمال التحرير.

وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

كما، تمكنت قوات الجيش اليمني أمس في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء من إفشال هجوم مباغت للميليشيات على مواقعهم في حريب نهم، والقرن، والضبوعة، وأجبرتهم على التراجع إلى مواقعهم السابقة، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة تمكن الجيش من قتل وإصابة 20 من عناصر الحوثي خلال تصديه للهجوم.