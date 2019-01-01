يونيسف: مليونا طفل يمني خارج مقاعد الدراسة

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 285

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن مليوني طفل في اليمن لا يزالون خارج مقاعد الدراسة، مؤكدة أن "خيارات عودة هؤلاء الأطفال إلى التعليم محدودة جداً". وقالت المنظمة في تغريدة بحساب مكتبها في اليمن على تويتر إن "واحدة من كل خمس مدارس قد تضررت أو دمرت أو استخدمت كمأوى أو لأغراض عسكرية".

على صعيد آخر، أعلنت يونيسف، أن الاتحاد الأوروبي ساهم بـ 10 ملايين يورو، دعماً لمشروعين جديدين تنفذهما المنظمة في اليمن. وذكرت المنظمة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، أنه في ضوء مؤتمر إعلان التبرعات بشأن اليمن الذي سيعقد بمدينة جنيف في 26 فبراير الجاري، ساهم الاتحاد الأوروبي مؤخراً بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو للاستجابة الإنسانية ليونيسف في البلاد". وأضاف البيان ان "المبلغ سيخصص لدعم مشروعين جديدين للتغذية، والمياه والصرف الصحي، في جميع أنحاء اليمن".

ونقل البيان عن ممثلة يونيسف في اليمن سارة نيانتي، قولها إن "دعم الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين أمر حاسم بالنسبة للمنظمة لمواصلة مساعدة 11 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة". وأوضح أن "450 ألف شخص، سيستفيدون من هذا الدعم الأوروبي، في المناطق المعرضة لخطر كبير فيما يتعلق بالأمراض المتصلة بالمياه وانعدام الأمن الغذائي، بمن فيهم 270 ألف طفل". ولفت البيان إلى أن "المشروع الأول، يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات التغذية للفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وتوفير المياه المأمونة لهم ولأسرهم". فيما يركز المشروع الثاني على الحد من المخاطر التي تشكلها الكوليرا والإسهال المائي الحاد ومعالجة المخاطر المرتبطة بالخدمات السيئة لنظم المياه والصرف الصحي، حسب البيان.