واتسآب يصدر تحذيرا خطيرا.. نفذوا تلك الخطوة فورا

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أصدر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" تحذيرا وصفه بالخطير لكافة مستخدمي هواتف "آيفون" الأحدث، بضرورة تنفيذ تلك الخطوة على الفور.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية بيانا لـ"واتسآب" يحذر فيه مستخدمي هواتف "آيفون" بضرورة عدم استخدام التطبيق، قبل تنزيل التحديث الجديد الخاص بالتطبيق.
وأوضح "واتسآب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يصلح عيوب أمنية خطيرة.
وأشارت إلى أن ذلك العيب الخطير، كان يسمح لهواتف "آيفون" بتجاوز تقنيات التعرف على الوجه "فيس آي دي" أو مستشعر اللمس لبصمات الأصابع "تاتش آي دي" من الوصول إلى الرسائل الخاصة من دون إذن صاحبها.
كما تسمح تلك الثغرة الخطيرة من وصول أي شخص إلى أرشيف رسائل "واتسآب" الخاص بمستخدم "آيفون".
وقالت "واتسآب" إنه ينبغي على مستخدمي "آيفون" تنزيل الإصدار الجديد الذي يحمل رقم "2.19.22" من تطبيق "واتسآب"، الذي يتضمن حل لتلك الثغرة الخطيرة.
وبمجرد تثبيت الإصدار الجديد، سيطلب "واتسآب" من المستخدمين ضرورة تحديد هوية المستخدم، باستخدام القياسات الحيوية الخاصة بهاتف "آيفون" سواء التعرف على الوجه أو بصمة الأصبع.