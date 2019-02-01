مدفعية الجيش تنسف تجمعات المليشيات في «تعـز»

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 194

قالت مصادر عسكرية في تعز اليوم الاحد إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا في تجدد المواجهات غرب المحافظة.

وحسب المصادر فإن عدداً من الحوثيين قتلوا وأصيبوا جراء استهداف تجمعات لهم بمدفعية الجيش الوطني في التبة السوداء، غرب المحافظة.

هذا وتجددت المواجهات في جبهة البرح غربي المحافظة تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة.

واندلعت المواجهات عقب قصف المليشيا الانقلابية على مواقع قوات الجيش الوطني.

وتركزت المواجهات في المناطق الغربية من وادي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة به صاحبها قصف مكثف شنته قوات الجيش الوطني استهدفت خلاله مواقع وتجمعات وتحركات عناصر المليشيا الانقلابية في المنطقة.

ونفذت قوات الجيش عقب ذلك عمليات تمشيط واسعة تعقبت خلالها العناصر الانقلابية في المناطق التي شهدت المواجهات.

المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية علاوة على تدمير عدد من الآليات.