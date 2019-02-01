مدفعية الجيش تنسف تجمعات المليشيات في «تعـز» تصعيد «حـوثي» خطير قبيل ساعات من بدء تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة أمريكا تخرج عن صمتها وترد على تهديدات بوتن نتائج صادمة... ماذا تفعل ملابس المرأة المثيرة في الرجل من القاهرة.. الرئيس «هادي» يدعو إلى الوقوف بحزم أمام أخطر تهديد يستهدف الأمن الإقليمي والدولي العاهل البحريني يفاجئ «الملك سلمان» على الهواء دولة عربية تقرر فجأة إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في مناهجها «قبائل حجور»تنجح في تسجيل انتصارا كبيرا مساء اليوم اطاح بأعنف هجوم «حـوثي» منذ ان دشن الاخير حصاره على المنطقة..تفاصيل آخر المستجدات هادي يلتقي ولد الشيخ والأخير يسلمه رسالة رفيعة إمكانيات جبارة في هاتف واحد لأول مرة
قالت مصادر عسكرية في الحديدة إن مليشيا الحوثي الانقلابية كثفت من قصفها على مواقع الجيش بمشارف مدينة الصالح.
يأتي هذا التصعيد قبيل ساعات من بدء تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة والذي نص على انسحاب مليشيا الحوثي من مينائي "الصليف ورأس عيسى" كمرحلة أولى.
وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها بقذائف الهاون في ساعات متأخرة من مساء الأحد مستهدفة مواقع الوية العمالقة شرق الحديدة.
وأجلت أمس الأحد المرحلة الأولية من عملية بدء إعادة الانتشار في الحديدة إلى اليوم الاثنين بسبب عرقلة ميلشيات الحوثي للبدء في تنفيذ الاتفاق الأولي.
ويقضي الاتفاق الاولي لإعادة الانتشار بانسحاب ميلشيات الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمس كيلومترات، فيما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً.