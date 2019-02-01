تصعيد «حـوثي» خطير قبيل ساعات من بدء تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر عسكرية في الحديدة إن مليشيا الحوثي الانقلابية كثفت من قصفها على مواقع الجيش بمشارف مدينة الصالح.

يأتي هذا التصعيد قبيل ساعات من بدء تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة والذي نص على انسحاب مليشيا الحوثي من مينائي "الصليف ورأس عيسى" كمرحلة أولى.

وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها بقذائف الهاون في ساعات متأخرة من مساء الأحد مستهدفة مواقع الوية العمالقة شرق الحديدة.

وأجلت أمس الأحد المرحلة الأولية من عملية بدء إعادة الانتشار في الحديدة إلى اليوم الاثنين بسبب عرقلة ميلشيات الحوثي للبدء في تنفيذ الاتفاق الأولي.

ويقضي الاتفاق الاولي لإعادة الانتشار بانسحاب ميلشيات الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمس كيلومترات، فيما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً.