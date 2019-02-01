العاهل البحريني يفاجئ «الملك سلمان» على الهواء

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تفاجئ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بما فعله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وقام ملك البحرين بمعانقة ملك السعودية على الهواء مباشرة، حيث ذهب حمد بن عيسى إلى المكان الذي يجلس فيه الملك سلمان، وقام بمعانقته.
وحاول الملك سلمان أن يقف من مكانه لتحية ملك البحرين، فرفض الأخير.
ويحضر الملكان القمة العربية الأوروبية، التي عقدت في شرم الشيخ اليوم الأحد 24 فبراير/شباط.
وتستمر القمة ليومين، وهي قمة الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.
ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.