أردوغان» يهاجم السيسي بكلمات "غير مسبوقة" ويضع شرطا للقائه دولة عربية تقرر فجأة إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في مناهجها «قبائل حجور»تنجح في تسجيل انتصارا كبيرا مساء اليوم اطاح بأعنف هجوم «حـوثي» منذ ان دشنت الاخير حصارها على المنطقة..تفاصيل آخر المستجدات هادي يلتقي ولد الشيخ والأخير يسلمه رسالة رفيعة إمكانيات جبارة في هاتف واحد لأول مرة فيديو يرعب الملايين... أفعى تلتهم طائرا في الهواء شاهد موانئ دبي تبرم صفقة ضخمة جدا مع بي أند أو فيريز تفاصيل مثيرة... واشنطن تنقل 50 طنا من ذهب داعش وتترك الفتات للأكراد الملك سلمان يوجه طلبا لإيران من القاهرة أول تعليق لرئيس سان جيرمان على إمكانية انتقال نيمار إلى الريال
نجح أبناء القبائل في حجور بمحافظة حجة مساء اليوم الأحد 24 فبراير 2019 م من كسر أكبر عملية هجومية لعناصر المليشيات الحوثية على المنطقة.
وافادت مصادر قبيله لـ«مأرب برس» على ان الزحف الحوثي الواسع والذي استخدمت فيه المليشيات مختلف انواع الاسلحة تركز في منطقة جبهة جمانة الواقعة في جنوب كُشر.
واوضحت المصادر بأن ابناء القبائل في المنطقة واجهوا الهجوم الحوثي بمقاومة شرسة أجبرت المليشيات على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة .
وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي ساندت ابناء القبائل في صد أعنف هجوم حوثي على المنطقة منذ ان دشنت المليشيات حصارها على المنطقة .