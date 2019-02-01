«قبائل حجور»تنجح في تسجيل انتصارا كبيرا مساء اليوم اطاح بأعنف هجوم «حـوثي» منذ ان دشنت الاخير حصارها على المنطقة..تفاصيل آخر المستجدات

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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نجح أبناء القبائل في حجور بمحافظة حجة مساء اليوم الأحد 24 فبراير 2019 م من كسر أكبر عملية هجومية لعناصر المليشيات الحوثية على المنطقة.

وافادت مصادر قبيله لـ«مأرب برس» على ان الزحف الحوثي الواسع والذي استخدمت فيه المليشيات مختلف انواع الاسلحة تركز في منطقة جبهة جمانة الواقعة في جنوب كُشر.

واوضحت المصادر بأن ابناء القبائل في المنطقة واجهوا الهجوم الحوثي بمقاومة شرسة أجبرت المليشيات على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة .

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي ساندت ابناء القبائل في صد أعنف هجوم حوثي على المنطقة منذ ان دشنت المليشيات حصارها على المنطقة .