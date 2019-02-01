هادي يلتقي ولد الشيخ والأخير يسلمه رسالة رفيعة

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استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وزير الخارجية الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، على هامش القمة العربية الأوروبية، المقامة حاليا في شرم الشيخ.
ووفقا لوكالة سبأ، فقد سلم وزير الخارجية الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ، الرئيس هادي، رسالة من أخيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية، ومستوى التعاون، والتنسيق الأخوي المميز بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى مختلف الصعد.
وقد رحب الرئيس بالوزير ولد الشيخ.. مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع اليمن وموريتانيا..محملاً وزير الخارجية نقل تحياته لأخيه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز..متمنياً له وللشعب الموريتاني دوام التقدم والنجاح في ظل قيادته الحكيمة.
من جانبه عبر وزير الخارجية الموريتاني عن سروره بهذا اللقاء مع الرئيس هادي، الذي يأتي تواصلاً للقاءات اخويه تجسد العلاقات المميزة..ناقلاً له تحيات أخيه الرئيس الموريتاني.
وجدد ولد الشيخ، دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية، وصولاً لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، بما يحمله ويجسده الرئيس من روح للقيادة والحكمة والصبر، قائلاً "هذا مالمسته واقعاً خلال فترة عملي في اليمن".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الموريتاني، ولد الشيخ، كان قد عمل مبعوثا للأمم المتحدة، إلى اليمن، خلال الفترة من ابريل 2015، وحتى مطلع 2018، قبل أن يتم تعيين غريفيت مبعوثا أمميا خلفا له.