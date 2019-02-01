موانئ دبي تبرم صفقة ضخمة جدا مع بي أند أو فيريز

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استحوذت "موانئ دبي العالمية" على مجموعة "بي آند أو فيريز" البريطانية للخدمات اللوجستية، وبلغت قيمة الصفقة 421 مليون دولار.

ذكر الموقع الرسمي لـ"موانئ دبي العالمية"، اليوم الأربعاء، أن المجموعة البريطانية "بي آند أو فيريز، تسير أكثر من 30 ألف رحلة بحرية سنويا، ولها خطوط ملاحية بين فرنسا وبريطانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا.

ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن تحقق موانئ دبي أرباحا تراكمية من السنة الأولى للاندماج وتلبية العوائد التي تستهدفها.

وتمثل "بي أند أو فيريز" شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا وتضم أعمالا رائدة في سوق نقل البضائع بالعبارات.

وتمتلك الشركة ضخم مكون من 21 سفينة على خطوط "شورت سي"، و"نورث سي" و"أيريش سي"، وتعمل من خلال 11 ميناء.

وتصل حجم وحدات الشحن، التي يتم تناولها سنويا إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنويا بما يمثل 75 % من إيرادات المجموعة، التي حققت في عام 2017 إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي، وأرباحا شاملة بلغت 100 مليون 131 مليون دولار أمريكي.