أردوغان» يهاجم السيسي بكلمات "غير مسبوقة" ويضع شرطا للقائه دولة عربية تقرر فجأة إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في مناهجها «قبائل حجور»تنجح في تسجيل انتصارا كبيرا مساء اليوم اطاح بأعنف هجوم «حـوثي» منذ ان دشنت الاخير حصارها على المنطقة..تفاصيل آخر المستجدات هادي يلتقي ولد الشيخ والأخير يسلمه رسالة رفيعة إمكانيات جبارة في هاتف واحد لأول مرة فيديو يرعب الملايين... أفعى تلتهم طائرا في الهواء شاهد موانئ دبي تبرم صفقة ضخمة جدا مع بي أند أو فيريز تفاصيل مثيرة... واشنطن تنقل 50 طنا من ذهب داعش وتترك الفتات للأكراد الملك سلمان يوجه طلبا لإيران من القاهرة أول تعليق لرئيس سان جيرمان على إمكانية انتقال نيمار إلى الريال
استحوذت "موانئ دبي العالمية" على مجموعة "بي آند أو فيريز" البريطانية للخدمات اللوجستية، وبلغت قيمة الصفقة 421 مليون دولار.
ذكر الموقع الرسمي لـ"موانئ دبي العالمية"، اليوم الأربعاء، أن المجموعة البريطانية "بي آند أو فيريز، تسير أكثر من 30 ألف رحلة بحرية سنويا، ولها خطوط ملاحية بين فرنسا وبريطانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا.
ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن تحقق موانئ دبي أرباحا تراكمية من السنة الأولى للاندماج وتلبية العوائد التي تستهدفها.
وتمثل "بي أند أو فيريز" شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا وتضم أعمالا رائدة في سوق نقل البضائع بالعبارات.
وتمتلك الشركة ضخم مكون من 21 سفينة على خطوط "شورت سي"، و"نورث سي" و"أيريش سي"، وتعمل من خلال 11 ميناء.
وتصل حجم وحدات الشحن، التي يتم تناولها سنويا إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنويا بما يمثل 75 % من إيرادات المجموعة، التي حققت في عام 2017 إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي، وأرباحا شاملة بلغت 100 مليون 131 مليون دولار أمريكي.