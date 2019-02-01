أول تعليق لرئيس سان جيرمان على إمكانية انتقال نيمار إلى الريال

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أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن نجم الفريق، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا ليس للبيع.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين إدارة الفريق الباريسي ونظيرتها في ريال مدريد، قال الخليفي: "لا ينبغي على الريال ولا أي ناد آخر في العالم الاتصال بنا للاستفسار حول نيمار أو أي لاعب آخر.. ريال مدريد يعي تماما أن نيمار ليس للبيع، واللاعب لن يرحل عن الفريق هذا الصيف".
وشدد الخليفي على متانة علاقات فريقه ونيمار، حيث قال في هذا الصدد:"لدينا علاقات رائعة وطويلة الأمد مع نيمار ووالده (وكيل أعمال نيمار)".
وبهذا التصريح يكون الخليفي قد دحض كل الشائعات التي تحدثت في الفترة الماضية عن رغبة الريال في ضم نيمار، ليكون بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الفريق الملكي مطلع هذا الموسم.