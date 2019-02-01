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عاجل - الملك سلمان يتحدث أمام 50 زعيما وملكا عن الحل في اليمن وخطر يهدد الجميع

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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اكد الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أمام #القمة_العربية_الأوروبية الأولى في شرم الشيخ (تابعها مأرب برس) : نؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

واضاف «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤولة عن أزمة اليمن، وتشكل تهديدا خطيرا لأمننا جميعا».

وأشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.

وثمّن خلال كلمته في القمة العربية - الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية جهود الدول الأوروبية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وطالب الملك سلمان بموقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى.

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