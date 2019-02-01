إعلان هام من البنك المركزي اليمني بشأن الدفعة «17» من الوديعة السعودية وأسعار الصرف

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد 24 فبراير 2019 م عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة (17) المخصصة للمواد الغذائية الاساسية بمبلغ 59٫5 مليون دولار حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية.
وقال البنك المركزي في بيان له نشرته وكالة الانباء اليمنية"سبأ" وتابعه «مأرب برس» “أن الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ (ملياري دولار) مخصصة للاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع سكان الجمهورية دون استثناء”
وأضاف “أن أسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت حسب أسعار العام 2018م بقيمة 440 ريال للدولار الواحد”.
ونوه البنك المركزي لجميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية، التوجه الى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الأربعاء والخميس 27 و28 فبراير 2019م.