انطلاق أكبر قمة عربية اوروبية بحضور 50 ملكا ورئيسا بينهم هادي - تعرف على أبرز الحاضرين

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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انطلقت قبل قليل (الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد) بمدينة شرم الشيخ المصرية القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 50 زعيما وملكا ومسؤولا من الدول العربية والأوروبية، فضلا عن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويشارك في القمة من الجانب العربي الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وحمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، ومحمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين، وبرهم صالح رئيس العراق، وعبد ربه منصور هادي رئيس اليمن، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ومحمد عبد الله محمد رئيس الصومال، وإسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ممثل الإمارات العربية المتحدة، وفايز السراج رئيس الحكومة الليبية، وعبد القادر بن صالح الخميس رئيس مجلس الأمة الجزائري، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني، ويشارك في القمة كل من نائب الرئيس السوداني وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس عمان، وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان، والشيخ محمد الأمين صيف وزير خارجية جزر القمر، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إضافة إلى الوزير الأول للمملكة المغربية.

كما يشارك من الجانب الأوربي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي سيبستيان كورتس، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وفيدريكا موغريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية، و شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، وبويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، ونيكوس أناستاسياس رئيس قبرص، وأندريه بابيش رئيس وزراء التشيك، وأندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا، ولارس راسموسن رئيس وزراء الدنمارك، وجوري راتاس رئيس وزراء إستونيا.

ويشارك يوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا، وإليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وليو فرادكار رئيس وزراء أيرلندا، وإدجار رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا، وليناس لنكيفيشسيوس وزير خارجية ليتوانيا، وجوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا، ومارم روته رئيس وزراء هولندا، وماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا، وأنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال، وكلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، وبيتر بيلحريني رئيس وزراء سلوفاكيا، وماريان شاريتس رئيس وزراء سلوفينيا، وجوسيب بوريل وزير خارجية إسبانيا، وستيفان لوفين رئيس وزراء السويد، وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وجان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال القمة بجلسة افتتاحية علنية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، تعقبها جلسة أولى مغلقة تتناول تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية.

وتبحث القمة التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقتين.