بن دغر يطلق تحذيرا من خذلان قبائل حجور ويدعو لنصرتهم انطلاق أكبر قمة عربية اوروبية بحضور 50 ملكا ورئيسا بينهم هادي - تعرف على أبرز الحاضرين اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم مباحثات يمنية أمريكية عسكرية تتطرق الى ملفين مهمين انتفاضة شعبية في دولة عربية جديدة والرئيس يتجاهل المتظاهرين ما حقيقة إندلاع حريق هائل بالقرب من البنك المركزي بـ«عـدن»؟ أسلحة خطيرة يتملكها الحوثي زادت من حجم تهديد المليشيات وجعلتها تشكل خطرا محدقا مستجدات عاجلة وانتصارات كبيرة للجيش في صعدة والاعلان عن عملية عسكرية واسعة خدعة حوثية مكشوفة على مجلس الأمن والشرعية تكشف عن وعد تلقته من الأمم المتحدة الحوثيون ينفذون انقلابا جديدا في الحديدة ويضعون الامم المتحدة في مأزق
أسعار صرف العملات اليوم الأحد مقابل الريال اليمني /
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