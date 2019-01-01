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اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات اليوم الأحد مقابل الريال اليمني / 

الدولار

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بيع 573

السعودي 

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بيع 151.5

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