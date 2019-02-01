مباحثات يمنية أمريكية عسكرية تتطرق الى ملفين مهمين

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي ، اليوم الاحد ، مع الملحق العسكري الأمريكي لدى اليمن العقيد براد غاندي ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز قدرات الجيش الوطني، لتحقيق الأمن المحلي ومحاربة الإرهاب.

وثمن وزير الدفاع دعم الأصدقاء الأمريكان ومواقفهم المساندة للشرعية بقيادة الرئيس هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واشار المقدشي الى متانة العلاقة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

وتسلم وزير الدفاع برقية عزاء من قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، في وفاة اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة (الذي توفي قبل ايام متأثرا باصابته في الهجوم الحوثي على قاعدة العند) .

حضر اللقاء اللواء الركن احمد محسن اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.