انتفاضة شعبية في دولة عربية جديدة والرئيس يتجاهل المتظاهرين

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تجددت المظاهرات في العاصمة الجزائر ، اليوم الأحد، الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه قوى وتنظيمات معارضة بالتعبئة للخروج في مظاهرات جديدة، اليوم الأحد، في كافة أنحاء البلاد، لمواصلة الاحتجاج على ترشح بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وسط إجراءات أمنية مشددة في كل الشوارع الرئيسية والساحات العامة.

في المقابل تجاهل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاحتجاجات الرافضة لترشحه لعهدة رئاسية خامسة، في رسالة وجهها إلى الجزائريين اليوم الأحد 24 فيفري، بمناسبة الاحتفالات المزدوجة المخلدة للذكرى 48 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأميم المحروقات.

ودافع بوتفليقة في رسالة قرأنها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدبن بدوي، من ولاية أدرار، عما أسماه بفضائل الاستمرارية قائلا" تبرز رسالتي بكل قوة، رسالة فضائل الاستمرارية. الاستمرارية التي تجعل كل جيل يضيف حجرة على ما بني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية. استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم".

وكانت احتجاجات قد انطلقت الجمعة الماضية في مناطق عدة بالجزائر ، عقب اعلان بوتفليقه ترشحه رسميا لولاية خامسة ، وهو الذي يحكم البلاد منذ العام 1999م.