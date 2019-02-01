ما حقيقة إندلاع حريق هائل بالقرب من البنك المركزي بـ«عـدن»؟

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شب حريق هائل اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2019 م في إحدى البنايات السكنية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال شهود عيان لـ«مأرب برس» إن حريقاً هائلاً اندلع اليوم في مول تجاري، بمنطقة كريتر بالقرب من البنك المركزي بـ«عدن».
وأشاروا إلى أن الحريق نتج عنه اصابه عدد من المواطنيين بحالات اختناق تم نقلهم على اثرها الى إحدى، المستشفيات القريبة.