أسلحة خطيرة يتملكها الحوثي زادت من حجم تهديد المليشيات وجعلتها تشكل خطرا محدقا

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد تقرير دولي ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات الدولية، في تقريرهم المرفوع مؤخراً لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان في العام 2017.

وقال خبراء لجنة العقوبات الدولية ان تهديد مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر يتزايد وسط تنوع الوسائل المستخدمة لاستهداف السفن والناقلات.

وأرجع التقرير ذلك إلى منظومات "أسلحة تتطور بشكل متزايد" يستخدمها الحوثيون في استهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

وعرض التقرير خارطة توضيحية للحوادث التي تعرضت لها السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وأماكن تعرضها لمقذوفات الحوثيين في عرض البحر، كما أوردت قائمة تفصيلية بالسفن وعلمها أثناء استهدافها.

وأكد تقرير الخبراء أن الميليشيات الحوثية شنت هجمات متكررة على ناقلات نفط "تبلغ حمولتها 2.2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة".