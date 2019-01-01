ميسي يسجل ثلاثيته الخمسين في الدوري الإسباني أمام إشبيلية

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية رائعة هي الـ 50 في مسيرته وذلك خلال المباراة التي خاضها فريقه برشلونة أمام مضيفه إشبيلية في المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ميسي التعادل مع إشبيلية في مناسبتين بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة بهدف ثالث وتمريرة حاسمة أبعدت برشلونة حامل اللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي يستقبل الأحد فريق فياريال.

ورغم محاولات برشلونة الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 22 التي شهدت الهدف الأول لفريق إشبيلية عندما انطلق وسام بن يدر بالكرة في هجمة مرتدة سريعة ليسدد كرة أرضية قوية فشل مارك أندريه تير شتيغن في التصدي لها لتعانق كرته الشباك.

ورد برشلونة في الدقيقة 25 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة جزاء أشبيلية ارتقى إليها أرتورو فيدال وقابلها بضربة رأس قوية تصدى لها الحارس توماس فاتشك.

وفي الدقيقة 26 تمكن فريق برشلونة من تعديل النتيجة عندما لعب إيفان راكيتيتش كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها ميسي بتسديدة قوية مباشرة لتدخل الشباك.

ميسي والهاتريك

بلغ ميسي من العمر 31 عاما ولكن تقدمه في السن لم يقلل من فنياته ومهارته العالية، وبتسجليه الثلاثية الأخيرة (الهاتريك) السبت زاد رصيده 25 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، أي بمعدل هدف واحد كل 75 دقيقة، متفوقا على لويس سوازيز الذي يحتل المرتبة الثانية.

وفي جميع المبارايات، سجل ميسي 33 هدفاً في 32 مباراة بما في ذلك ستة أهداف في دوري الأبطال.

ونجح في تحقيق الثلاثية الخمسين في مسيرته (44 مع برشلونة و6 مع منتخب الأرجنتين).

كما عزز ميسي صدارته لترتيب الهدافين مع 25 هدفا بفارق 9 عن زميله سواريز، كما رفع رصيده إلى 36 هدفا في شباك إشبيلية، ضحيته المفضلة في إسبانيا.