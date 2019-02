معلومات وتفاصيل يجب أن تعرفها عن الجالكسي أس 10 الجديد

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

نظره أولى على جديد سامسونج من سلسلة الجالكسي أس 10, تعرف في هذا الفيديو على الثلاث نسخ الجدد و أهم التغييرات عن الجيل السابق.

وستتوافر الهواتف الجديدة في الأسواق الأمريكية، ابتداء من 749 دولارا للنسخة الاقتصادية "إس إي"، و999 دولار لأكبر نسخة "إس 10 بلس"، وذلك بدءا من 8 مارس/ آذار المقبل:



"غلاكسي إس 10"

تأتي شاشة الهاتف من نوع "سوبر أموليد" ويبلغ قياسها"6.1 بوصة" وبدقة QHD+ مع دعم HDR10.

ويعمل "غلاكسي إس 10" بنظام تشغيل "أندرويد 9.0" مع واجهة One UI، وبمعالج "سناب دراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 غيغابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 غيغابايت".

ويحمل الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة "12 — 12 — 16 ميجابكسل"، وكاميرتان لالتقاط صور "السيلفي" بدقة "8 — 10 ميغابكسل".

وتعمل بطارية "غلاكسي إس 10" ببطارية سعتها "3400" ميللي/ أمبير.

ويبلغ سعر "غلاكسي إس 10" 900 دولار أمريكي.

"غلاكسي إس 10 بلس"

تأتي شاشة الهاتف من نوع "سوبر أموليد" ويبلغ قياسها"6.4 بوصة" وبدقة QHD+ مع دعم HDR10.

ويعمل "غلاكسي إس 10 بلس" بنظام تشغيل "أندرويد 9.0" مع واجهة One UI، وبمعالج "سناب دراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 — 8 — 12 غيغابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 — 512 غيغابايت — 1 تيرابايت".

ويحمل الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة "12 — 12 — 16 ميغابكسل"، وكاميرتان لإلتقاط صور "السيلفي" بدقة "8 — 10 ميغابكسل".

وتعمل "غلاكسي إس 10 بلس" بطارية سعتها "4100" ميللي/ أمبير.

ويبلغ سعر "غالاكسي إس 10 بلس" 1000 دولار أمريكي.

"غلاكسي إس 10 إي"

تأتي شاشة الهاتف من نوع "سوبر أموليد" ويبلغ قياسها"6.1 بوصة" وبدقة FHD+ مع دعم HDR10.

ويعمل "غلاكسي إس 10 إي" بنظام تشغيل "أندرويد 9.0" مع واجهة One UI، وبمعالج "سناب دراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 غيغابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 غيغابايت".

ويحمل الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة "12 — 12 ميغابكسل"، وكاميرا لالتقاط صور "السيلفي" بدقة "8 — 10 ميغابكسل".

وتعمل بطارية "غلاكسي إس 10 إي" ببطارية سعتها "3100" ميللي/ أمبير.

ويبلغ سعر "غلاكسي إس 10 إي" 750 دولار أمريكي.

وأعلنت "سامسونغ" عن سلسلة "غلاكسي إس 10" الجديدة، بالتزامن عن كشفها عن هاتفها الأول القابل للطي "فولد"، الذي يصل سعره إلى 2000 دولار أمريكي.

وتستعد "سامسونغ" لافتتاح 3 متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، من أجل الترويج لخط هاتفها الذكي "غلاكسي إس 10"، وأشارت إلى أنها اتخذت الخطوة بناءا على الطلبات المتزايدة لعملائها.