أردوغان يهاجم السيسي ويكشف عن الأسباب التي تمنعه من مقابلته

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية الإعدامات الأخيرة التي طالت تسعة معارضين أدينوا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناتا "سي.أن.أن تورك" و"كنال دي" الإخباريتان التركيتان مساء السبت إن السيسي منذ تسلمه السلطة فيمصر أعدم نظامه 42 شخصا، كان آخرهم تسعة شبان، "وهذا لا يمكن قبوله".

وأضاف أن "جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق".