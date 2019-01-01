آخر الاخبار

الحوثي يناور ويعرقل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة معلومات وتفاصيل يجب أن تعرفها عن الجالكسي أس 10 الجديد أردوغان يهاجم السيسي ويكشف عن الأسباب التي تمنعه من مقابلته لهذه الأسباب تواصل ميليشيات الحوثي قصف مخازن الغذاء بالحديدة حجور تواصل الفتك بميليشيات الحوثي .. إحصائية بإعداد القتلى والخسائر المادية الكاريكاتير اليمني ورواية الحرب الطاحنة من هي الاميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى أميركا؟ تحذير للشرعية ... المبعوث الأممي يختزل الانقلاب الحوثي في قضية الحديدة رئيس أركان «الجيش الوطني» يعقد اجتماعاً هاما بقيادات المنطقة العسكرية الرابعة وزارة الأوقاف والإرشاد توجه تحذير هام لكافة اليمنيين بشأن مايسمى بتأشيرات «المجاملة» والتعامل مع الوكالات الوهمية

سبأفون .. أصالة وتواصل

أردوغان يهاجم السيسي ويكشف عن الأسباب التي تمنعه من مقابلته

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 373

 


شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية الإعدامات الأخيرة التي طالت تسعة معارضين أدينوا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناتا "سي.أن.أن تورك" و"كنال دي" الإخباريتان التركيتان مساء السبت إن السيسي منذ تسلمه السلطة فيمصر أعدم نظامه 42 شخصا، كان آخرهم تسعة شبان، "وهذا لا يمكن قبوله".
وأضاف أن "جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق".

إقراء أيضاً
من هي الاميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى أميركا؟
عاجـل..صدور ثلاثة أوامر ملكية سعودية منها إعفاء«بن سلمان» من منصبه
تفاصيل جديدة ومثيرة في قصة الفتاتين السعوديتين الهاربتين
أردوغان يكشف للعالم لماذا الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها
البشير يتخذ أخطر قرار ويطيح بأقرب رجالاته
الملك سلمان يغادر السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس