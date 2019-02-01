رئيس أركان «الجيش الوطني» يعقد اجتماعاً هاما بقيادات المنطقة العسكرية الرابعة

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- عدن

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم،السبت في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري الضالع واب.

وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية، والاشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

وخلال الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بعدن، ومحافظو اب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي، والضالع اللواء الركن علي مقبل

و أشاد رئيس هيئة الأركان بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني في جبهتي دمت والحشا، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وخلال الاجتماع تطرق قائد المنطقة وقائد محوري الضالع واب الى الموقف العام، والتطورات الجارية على مسرح العمليات.

وأكد رئيس الأركان على المضي قدماً في استكمال التحرير وانهاء الانقلاب، مشددا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود، وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة.

وقال ان "العدو الذي نواجهه واحد وهو الحوثي ويرفض القبول بالأخر، والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا هو استكمال التحرير".

وأشار رئيس هيئة الأركان الى ان تحرير محافظتي اب والضالع وكل الأراضي اليمنية من مشروعهم الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة..لافتاً الى ان النصر الكبير سيكون في الاحتفال بتحرير العاصمة صنعاء ورفع العلم الجمهوري على سفح جبل مران.

وأكد قادة الوحدات العسكرية الجاهزية القتالية لاستكمال التحرير وفقا للخطة المرسومة وبدعم واسناد من التحالف العربي.