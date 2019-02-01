وزارة الأوقاف والإرشاد توجه تحذير هام لكافة اليمنيين بشأن مايسمى بتأشيرات «المجاملة» والتعامل مع الوكالات الوهمية

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- سبأ

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حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، السبت عموم مواطني الجمهورية اليمنية، من التعامل مع سماسرة الحج أو العمرة أو الوكالات الوهمية.

ونبه القطاع في بلاغ صحفي له نشرته،وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، بأنه لاتوجد على الاطلاق مايسمى بتأشيرات ( المجاملة ) لا عمرة ولاحج ، وليس هناك أي تأشيرات يُسمح لحاملها بالبقاء أكثر من مدة صلاحية تأشيرة العمرة أو الحج.

وأكد القطاع بأنه سيلاحق عبر الأجهزة الأمنية كل من يرتكب مثل هذه المخالفات ويشارك في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين سواءٌ أكانوا سماسرة أو وكالات وهمية أو غير ذلك.

وأهاب بكافة الأخوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هؤلاء والابلاغ عنهم إلى فروع الوزارة أو الأجهزة الأمنية في محافظاتهم.