غريفيث يفتح أبواب الاتحاد الأوروبي أمام الحوثيين ... والشرعية تغرق في الفشل عاجـل..صدور ثلاثة أوامر ملكية سعودية منها إعفاء«بن سلمان» من منصبه تفاصيل جديدة ومثيرة في قصة الفتاتين السعوديتين الهاربتين مصادر ميدانية تفضح انتصارات «قناة المسيرة» في نهم وتروي التفاصيل الكاملة لنتائج المواجهات كاتب مسلسل السلطان عبد الحميد يكشف سرا عميقا أردوغان يضع حجر الأساس لمشروع عملاق في إسطنبول انتصار جديد لقوات الجيش بـ«حجة» ينتزع مواقع استراتيجية هامه من قبضة المليشيا ويكبد الأخير خسائر كبيرة اجبرت من تبقى منها على الفرار- تفاصيل ”حميد الأحمر“ يتحدث عن ”مؤامرة“ ويوجه رسالة نارية لـ”هادي“ والتحالف مجلس الأمن يطالب بالتنفيذ الفوري لهذه المطالب ... فهل يصدق مصدر حكومي : السفير السعودي في اليمن يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية ويلتقي بأطراف دوليه بخصوص إعادة الإعمار بعيداً عن الشرعية
اعتبرت أوساط سياسية، أن تواطؤ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفشل الدبلوماسية للحكومة الشرعية في دول الاتحاد الأوروبي، مكنت مليشيا الحوثي- عبر عدد من قياداتها المتواجدة في سلطنة عمان- من التحرك الخارجي خاصة في القارة الأوروبية، لتضليل الحكومات الأوروبية عن حقيقة الوضع في اليمن، في وقت تراوح الحكومة الشرعية مكانها وتقدم تنازلات وتستجيب لضغوطات المبعوث الأممي على حساب شرعيتها وعلى حساب الشعب اليمني وتضحياته ككل.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي كانت قد وصلت حتى نهاية العام المنصرم، وتحديداً إلى مقبل بدأ مشاورات السويد وقبول الحكومة الشرعية الجلوس على طاولة واحدة مع مليشيا الانقلاب، إلى حالة عزلة تامة وانحسرت تحركاتها بين عُمان وإيران. إلا أن ضغوط المبعوث الأممي ومن ورائه بريطانيا المسؤولة على الملف اليمني في الأمم المتحدة، على الحكومة الشرعية القبول بإجراء مشاورات مع المليشيا، ليفتح بتلك الخطوة نافذة تواصل واسعة بين المليشيا الانقلابية والدول الغربية التي كانت قد عزفت عن إجراء أي لقاءات رسمية مع ممثلي المليشيا.
وكان وفد من مليشيا الحوثي قد أجرى- نهاية الأسبوع المنصرم- عدداً من اللقاءات مع مسؤولين بالبرلمان الأوروبي في بلجيكا.
وترأس الوفد الناطق باسم المليشيا عبدالسلام فليتة، رئيس الفود المفاوض للحوثيين، وعبدالملك العجري، قيادي آخر في المليشيا، التقيا مسؤولين في البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وأشارت المصادر إلى أنه لولا تراخي الشرعية وفشل دبلوماسيتها وموقفها السلبي، وموقف المبعوث الأممي المشجع والمتواطئ مع المليشيا، لما تمكنت قياداتها من إجراء مثل هذه اللقاءات في دول الاتحاد الأوروبي.