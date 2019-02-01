عاجـل..صدور ثلاثة أوامر ملكية سعودية منها إعفاء«بن سلمان» من منصبه

الأحد 24 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ونصت الأوامر الملكية التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

كما تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.