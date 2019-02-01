مصادر ميدانية تفضح انتصارات «قناة المسيرة» في نهم وتروي التفاصيل الكاملة لنتائج المواجهات

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت 24 فبراير 2019 م بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء.

وافادت مصادر ميدانية لـ«مأرب برس» ان المواجهات تركزت على جبهات حريب والقرن والضبوعة استُخدم فيها مختلف أنواع الاسلحة لقي فيها عدد من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح آخرين.

وبحسب المصادر ذاتها فأن المواجهات اندلعت عقب محاولة يائسة للمليشيات بهدف استعادة بعض المواقع التي كانت قد خسرتها خلال الفترة الأخيرة من المواجهات مع قوات الجيش الوطني.

وأوضحت المصادر على ان المواجهات اسفرت عن مصرع العشرات من المليشيا واجبار من تبقى منها على الفرار.

هذا وكانت قناة المسيرة الحوثية التابعة للمليشيا قد روجت اليوم لإنتصارات وهمية على يد مليشياتها في جبهات نهم.