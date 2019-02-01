أردوغان يضع حجر الأساس لمشروع عملاق في إسطنبول

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، حجر أساس مشروع “ترسانة إسطنبول” المطل على خليج “القرن الذهبي”، ويشمل مرافق سياحية وثقافية وتجارية متنوعة.

وفي كلمة خلال مراسم وضع حجر الأساس، قال أردوغان، إن المشروع سيرتقي بمدينة إسطنبول إلى مكانة مميزة جدا، حيث يقام على مساحة 238 ألف متر مربع.

وأوضح أردوغان أن المشروع يضم ميناءين لليخوت بسعة 70 يختا، و3 فنادق من درجة خمسة نجوم سعتها الإجمالية 1200 سرير، فضلا عن إقامة ثلاثة متاحف هامة.

وأفاد أنه سيتم نقل متحف “صادبرك هانم” الموجود حاليا في منطقة “صاري يير” إلى المشروع الجديد، فضلا عن إقامة “متحف المرأة” الذي سيكون الأول من نوعه في البلاد، إلى جانب متحف الآثار التركية الإسلامية.

كما سيتم تشييد مركز ثقافي، ومعرض، وصالة مسرح، ودار سينما، ومرافق ترفيهية، ومرآب بسعة 5 آلاف و700 سيارة.

وبيّن الرئيس أردوغان أن المشروع سيضم مكاتب ومحال تجارية ومطاعم، بالإضافة إلى مسجد يتسع لألف مصل، ومركز علمي يعد الأكبر من نوعه في أوروبا.

وأشار أنه من المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 30 مليون زائر محلي وأجنبي في العام الواحد، ويسهم في تعزيز عائدات القطاع السياحي.

وأردف أن إتمام المشروع سيستغرق 3 أعوام، لكنه أفاد أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

والخليج أو كما يعرف بـ”القرن الذهبي” هو امتداد بحري لمضيق البوسفور، ويقسم الشطر الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين.

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