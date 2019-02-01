أردوغان يكشف للعالم لماذا الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها بفضل تضحيات تركيا وشعبها، ولكننا لسنا بصدد تقديم هذه التضحيات إلى الأبد”.
ودعا أردوغان، إلى دعم جهود بلاده لإقامة منطقة آمنة شرق الفرات، مشيرا إلى أن المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا مناطق آمنة.
وقال أردوغان أن “المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا مناطق آمنة مثل عفرين وجرابلس وإدلب، حيث رجع إليها 311 ألفا من أشقائنا السوريين”.
وأضاف “إننا ندعو لجعل منطقة إدلب آمنة تماما، ونتباحث مع روسيا وإيران بهذا الشأن، وقد قطعنا شوطا هاما”، متابعا “أشقاؤنا السوريون مشتاقون إلى ديارهم ووطنهم، لذلك يريدون العودة في أقرب وقت”.
وقال “نتمنى إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا بالتعاون مع حلفائنا، لكن في حال تعذر ذلك فإننا مصممون على إقامتها بإمكاناتنا الخاصة مهما كانت الأحوال والظروف”.
كما لفت إلى أن “نصف مليون سوري على الأقل ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبح من أجل العودة إليها”