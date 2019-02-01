انتصار جديد لقوات الجيش بـ«حجة» ينتزع مواقع استراتيجية هامه من قبضة المليشيا ويكبد الأخير خسائر كبيرة اجبرت من تبقى منها على الفرار- تفاصيل

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت 23 فبراير 2019 من إحراز تقدم جديد بجبهات القتال التي تخوضها ضد المليشيات الحوثية غرب مدينة حرض التابعة إدارياً لمحافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي نفذت عملية عسكرية ناجحة استهدفت عددا من المواقع الاستراتيجية التابعة لمليشيا الإنقلاب غرب مدينة حرض والذي انتهت بتحريرها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الارواح وفرار من تبقى تاركه خلفها اسلحة ومعدات عسكرية اغتنمتها قوات الجيش.