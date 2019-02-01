كاتب مسلسل السلطان عبد الحميد يكشف سرا عميقا أردوغان يضع حجر الأساس لمشروع عملاق في إسطنبول انتصار جديد لقوات الجيش بـ«حجة» ينتزع مواقع استراتيجية هامه من قبضة المليشيا ويكبد الأخير خسائر كبيرة اجبرت من تبقى منها على الفرار- تفاصيل ”حميد الأحمر“ يتحدث عن ”مؤامرة“ ويوجه رسالة نارية لـ”هادي“ والتحالف مجلس الأمن يطالب بالتنفيذ الفوري لهذه المطالب ... فهل يصدق مصدر حكومي : السفير السعودي في اليمن يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية ويلتقي بأطراف دوليه بخصوص إعادة الإعمار بعيداً عن الشرعية اللواء سلطان العرادة يوجه رسائل هامة إلى مجلس الامن والإدارة الامريكية عبر نيويورك تايمز الأمم المتحدة تضع للشرعية «فخا خطيرا» والوفد الحكومي يواجهها بقرار حاسم ويعلن الرفض البشير يتخذ أخطر قرار ويطيح بأقرب رجالاته اليمن تتفوق على 7 دول وتحقق انجاز جديد ومتميز
تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت 23 فبراير 2019 من إحراز تقدم جديد بجبهات القتال التي تخوضها ضد المليشيات الحوثية غرب مدينة حرض التابعة إدارياً لمحافظة حجة.
وذكرت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي نفذت عملية عسكرية ناجحة استهدفت عددا من المواقع الاستراتيجية التابعة لمليشيا الإنقلاب غرب مدينة حرض والذي انتهت بتحريرها.
وأوضحت المصادر أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الارواح وفرار من تبقى تاركه خلفها اسلحة ومعدات عسكرية اغتنمتها قوات الجيش.