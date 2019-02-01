كاتب مسلسل السلطان عبد الحميد يكشف سرا عميقا أردوغان يضع حجر الأساس لمشروع عملاق في إسطنبول انتصار جديد لقوات الجيش بـ«حجة» ينتزع مواقع استراتيجية هامه من قبضة المليشيا ويكبد الأخير خسائر كبيرة اجبرت من تبقى منها على الفرار- تفاصيل ”حميد الأحمر“ يتحدث عن ”مؤامرة“ ويوجه رسالة نارية لـ”هادي“ والتحالف مجلس الأمن يطالب بالتنفيذ الفوري لهذه المطالب ... فهل يصدق مصدر حكومي : السفير السعودي في اليمن يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية ويلتقي بأطراف دوليه بخصوص إعادة الإعمار بعيداً عن الشرعية اللواء سلطان العرادة يوجه رسائل هامة إلى مجلس الامن والإدارة الامريكية عبر نيويورك تايمز الأمم المتحدة تضع للشرعية «فخا خطيرا» والوفد الحكومي يواجهها بقرار حاسم ويعلن الرفض البشير يتخذ أخطر قرار ويطيح بأقرب رجالاته اليمن تتفوق على 7 دول وتحقق انجاز جديد ومتميز
دعا السياسي والبرلماني اليمني الشيح حميد الأحمر، السبت 23 فبراير/شباط 2019م ”الشرعية بجميع مكوناتها“ لانهاء ما أسماه ”مرحلة التيه والعودة إلى أرض الوطن“.
وفي منشور بصفحته على ”فيس بوك“، بمناسبة الذكرى السابعة لانتحاب عبد ربه منصور هادي رئيسا، رصده ”مأرب برس“، دعا ”الأحمر“ مكونات الشرعية إلى ”الالتحام بالشعب والوقوف بصدق وصلابة أمام معيقات استعادة الدولة، والتسامي عن الصغائر والحسابات الضيقة“.
وطالب ”الشرعية“ بـ”تفعيل كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب المنتخب وبسط نفوذها على كافة المناطق المحررة من أيادي الانقلابيين“.
وقال أن ”الشرعية في حال تطبيق ذلك لن يكون هدف إنهاء الانقلاب الا مسألة وقت متى ما صدقت النوايا“.
واستطرد قائلا ”مالم فلن يعدم هذا الشعب بإذن الله الوسيلة لإيقاف نزيفه الدامي ومعاناته الكبيرة متجاوزا الشرعية والتحالف ومؤامرات القوى الدولية“.
وحث الجميع على ”رص الصفوف وتوحيد الجهود لجعل هذه الذكرى طيا لصفحة السبع السنوات العجاف والانطلاق بثقة نحو المستقبل“.