”حميد الأحمر“ يتحدث عن ”مؤامرة“ ويوجه رسالة نارية لـ”هادي“ والتحالف

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا السياسي والبرلماني اليمني الشيح حميد الأحمر، السبت 23 فبراير/شباط 2019م ”الشرعية بجميع مكوناتها“ لانهاء ما أسماه ”مرحلة التيه والعودة إلى أرض الوطن“.

وفي منشور بصفحته على ”فيس بوك“، بمناسبة الذكرى السابعة لانتحاب عبد ربه منصور هادي رئيسا، رصده ”مأرب برس“، دعا ”الأحمر“ مكونات الشرعية إلى ”الالتحام بالشعب والوقوف بصدق وصلابة أمام معيقات استعادة الدولة، والتسامي عن الصغائر والحسابات الضيقة“.

وطالب ”الشرعية“ بـ”تفعيل كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب المنتخب وبسط نفوذها على كافة المناطق المحررة من أيادي الانقلابيين“.

وقال أن ”الشرعية في حال تطبيق ذلك لن يكون هدف إنهاء الانقلاب الا مسألة وقت متى ما صدقت النوايا“.

واستطرد قائلا ”مالم فلن يعدم هذا الشعب بإذن الله الوسيلة لإيقاف نزيفه الدامي ومعاناته الكبيرة متجاوزا الشرعية والتحالف ومؤامرات القوى الدولية“.

وحث الجميع على ”رص الصفوف وتوحيد الجهود لجعل هذه الذكرى طيا لصفحة السبع السنوات العجاف والانطلاق بثقة نحو المستقبل“.