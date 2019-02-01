اللواء سلطان العرادة يوجه رسائل هامة إلى مجلس الامن والإدارة الامريكية عبر نيويورك تايمز

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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وجه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة رسالة إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤوليتهم في تنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن وفي مقدمتها القرار 2216.

ودعا العرادة خلال حوار صحفي مع صحيفة النيويورك تايمز الولايات المتحدة إلى مساعدة الدولة اليمنية بقيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في الوقوف من جديد وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي استولت عليها ودمرتها مليشيا انقلابية إرهابية تعمل بالوكالة لصالح إيران ؛ وفق رؤية دينية مرتبطة بولاية الفقيه التي ترى أن لها حقاً إلاهياً كسلالة في الحكم واستعباد الناس.

وحذر المحافظ من أن مليشيا الحوثي تعمل على تحويل الأجيال القادمة إلى خطر يتهدد العالم أجمع وليس اليمن ودول الجوار فحسب ؛ وبدعم ايراني واضح من خلال مدهم بالقدرات الصاروخية والتسليحية التي تصلها والتي لم تكن اليمن تمتلكها من قبل.

وتابع: "مليشيا الحوثي انقلبت وتمردت على إجماع الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وهويته العربية، وانقلبت على المجتمع الدولي مؤخراً من خلال رفضها تنفيذ اتفاق السويد" .

وأعرب محافظ مأرب عن أسفه من أن بعض أطراف المجتمع الدولي لم تفهم مدى الخطورة التي تمثلها مليشيا الحوثي على المجتمع الدولي ؛ وتماهيها مع مليشيا متمردة إرهابية، على حساب مصالحها مع الدولة الشرعية والشعب اليمني.

ونوه إلى ممارسة مليشيا الحوثي الخداع على المجتمع الدولي من خلال قيامها بمسرحية هزلية في الحديدة بحديثها عن تسليم الميناء من مشرف إلى مشرف آخر تابعين لها ويختلفون في اللباس فقط.كما

أكد محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة أن حجم الشراكة والمصالح التي تربط الشعب اليمني وحكومته الشرعية بالولايات المتحدة الامريكية كبيرة وهامة جداً في مختلف المجالات.

وقال في حوار أجراه معه فريق صحفي من النيويورك تايمز الأمريكية خلال زيارته لمحافظة مأرب إن العلاقات التي تربط الولايات المتحدة باليمن يوجب على الحكومة الامريكية استمرار وقوفها الداعم إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وكذا التحالف للحفاظ على الدولة ؛ من أجل أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.

ولفت المحافظ العرادة إلى عدد من برامج الشراكة والتعاون بين الحكومة اليمنية الشرعية والحكومة الامريكية ، وفي مقدمتها مكافحة الجماعات الإرهابية ومليشيا الحوثي التي تجمعها علاقات تشابه في المرجعية الفكرية والمشروع والسلوك.

وأكد المحافظ العرادة أن الشعب اليمني شعب محبة وسلام ، ويسعى إلى السلام الحقيقي الدائم القائم على المرجعيات المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وتحدث المحافظ العرادة في حواره مع النيويورك تايمز عما تمثله مليشيا الحوثي من خطر يتهدد اليمن والمنطقة والعالم.

وقال: إن مليشيا الحوثي مليشيا متمردة إرهابية لا تؤمن بقيم السلام والتفاوض، وتكرس غرس ثقافة الموت والكراهية في عقول الأجيال من خلال شعارها الذي يحمل الموت وينادي به للعالم.

واعتبر المحافظ العرادة أن ماقامت به المليشيا في الحديدة هو نموذج من نماذج الخداع التي تمارسها مليشيا الحوثي مع الشعب اليمني. داعياً المجتمع الدولي إلى إدراك هذه الأساليب الملتوية التي تعدت اليمن إلى المجتمع الدولي.