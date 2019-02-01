اليمن تتفوق على 7 دول وتحقق انجاز جديد ومتميز

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حصد اليمن المراكز الأولى في منافسات مهرجان ابداع للشباب العربي التي تم الإعلان عنها مساء امس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير الثقافة مروان دماج ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي.

المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ 14 من فبراير ويستمر حتى الـ 28 من هذا الشهر ،شارك فيه اكثر من ٢٠٠ شابا من اليمن ، الجزائر، موريتانيا، لبنان، تونس، جزر القمر، السعودية، ومصر.

وتكون وفد اليمن من ٢٤ شابا ـ برئاسة الدكتور لطفي هادي ـ نافسوا في مجالات الأفلام القصيرة، المراسل التلفزيوني والإذاعي، الغناء ، العزف ، الإنشاد الديني ، الشعر، القصة القصيرة، والرواية .

حيث فاز الكاتب اليمني جمال الشعري بالمركز الاول في مجال الرواية فيما فاز القاص وائل يوسف بالمركز الاول للقصة القصيرة .

وفي مجال الانشاد الديني الفردي فاز المنشد علي مجاهد بالمركز الاول .. بينما فازت الاعلامية اية خالد بالمركز الثاني في مجال المراسل التلفزيوني ورمزي احمد عبد الله بنفس المركز في مجال الافلام القصيرة ومحمد الغيثي بالمركز الثاني في الشعر.

وفي مجال العزف الفردي فاز الفنان اليمني هيثم الحضرمي بالمركز الثالث.

وشارك المذيع اليمني اديب العفيف بتقديم بعض فقرات الحفل كما قدم المنشد علي محمد مجاهد فقرات إنشادية وسط حضور كبير لابناء الجالية اليمنية في القاهرة.

وأشاد وزير الثقافة بتألق الشباب اليمنيين ومشاركتهم المتميزة في المهرجان الذي يعد واحد من اهم مهرجانات الابداع العربي .. معربا عن اعتزازه بما تحقق من نتائج رائعة في مشاركة حملت في طياتها الكثير من التحديات لشباب اليمن الذين تجاوزا كل الصعاب وحققوا افضل النتائج ومثلوا بلدهم خير تمثيل من مختلف المحافظات.