هادي يغادر الرياض رفقة اليماني والعليمي

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غادر الرئيس اليمني مساء اليوم السبت مقر اقامته المؤقت في الرياض متجها الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعمال القمة العربية الاوروبية التي ستعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ.
وسيناقش الرئيس - بحسب وكالة سبأ- مع القادة العرب مستقبل العلاقات العربية الاوروبية وآفاق التعاون والشراكة لبناء علاقات متينه تعتمد على الصراحة والشفافية لمواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة والعالم في جوانبها الامنية والاقتصادية والإرهاب والتدخلات الخارجية.
والقمة هي الأولى بين الدول العربية والأوروبية وتهدف الى استعادة الحوار العربي الأوروبي إزاء القضايا التي تواجه العالم ويعتبر انعقادها في مصر تقديراً لدورها في المنطقة، ويؤكد استعادتها لمكانتها الدولية.
يرافق الرئيس وزير الخارجية خالد اليماني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.