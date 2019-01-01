هادي يغادر الرياض رفقة اليماني والعليمي الملك سلمان يغادر السعودية الاصلاح يكشف عن ترتيبات مهمة ومساندة للشرعية تجري خلال الأيام القادمة ويخاطب الجنوبيين : نحن أول من دعا الى تصحيح الوحدة الإشتراكي يدعو الى مصالحة في الجنوب تشمل المجلس الانتقالي ويعلن موقفه من حجور واتفاق الحديدة البشير يصدر قرارات جمهورية ويعلن حالة الطوارئ وتعيين حكام جدد «نص القرارات» الحوثي يستعد لشن أكبر هجوم على الضالع بعد هزيمة عسكرية أوجعت مليشياته في الهند.. ثور هائج يفتك بالمتعبدين الداعشية اليمنية تقاضي ترمب المحاكمات الحوثية للمختطفين تهدد بنسف ملف الأسرى والمعتقلين مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للمقاتلين من موانئ اليمن
أكد عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح اليمني ، حسن أحمد باحويرث على اهمية انعقاد مجلس النواب ودوره الهام كسند للرئيس عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية في اليمن .
واوضح "باحويرث" خلال لقاء نظمه التجمع اليمني للإصلاح بمنطقة النويدرة بمديرية تريم محافظة حضرموت الدئرة (151) لوجهاء وأعيان المنطقة , عن الاستعدادات والترتيبات لانعقاد مجلس النواب خلال الأيام القادمة .
وتحدث "عضو مجلس النواب" عن مواقف التجمع اليمني للإصلاح منذ بداية الانقلاب الحوثي والدور البارز لقيادات وأعضاء الاصلاح مع قوات الجيش الوطني في الجبهات ضد ميليشيات الانقلاب الحوثي .
وأضاف بان حزب الإصلاح هو الحزب الوحيد الذي أصدر بيان تأييد لعاصفة الحزم ضد ميلشيات الانقلاب الحوثي .
وقال البرلماني"باحويرث" بان الحديث عن وجود علاقة بين حزب الإصلاح وميلشيات الحوثي كلام غير منطقي يهدف للنيل من نضال الاصلاح ضد الانقلاب المشؤوم.
واكد "باحويرث" على أهمية احترام وجهات النظر والآراء دون فرضها بالقوة على الشعب أو التحدث باسمهم .
وعن علاقة الاصلاح بالقضية الجنوبية أوضح "باحويرث" أن الاصلاح أول من دعا إلى تصحيح المشاكل التي رافقت تحقيق الوحدة اليمنية , ووقوف ممثلي الاصلاح في مؤتمر الحوار الوطني مع القضية الجنوبية .