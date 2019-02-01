في الهند.. ثور هائج يفتك بالمتعبدين

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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في لحظة درامية خلال احتفال ديني، غير مرخص، بإحدى قرى جنوب الهند، هاج ثور واجتاح حشود الأهالي القرويين.

ولم يتسبب الحادث المثير و"المرعب" بإصابات خطيرة بين الناس، لكنه تسبب بفوضى كبيرة بين آلاف المشاركين في الاحتفال الديني.

ووقع الحادث عندما قام سكان قرية ماثاكوندابالي قرب مدينة بنغالور جنوبي الهند بجمع أكثر من 100 ثور عند معبدمحلي وتزيينها من أجل إطلاقها في طرقات وشوارع القرية.

وبينما كانت الحشود تتابع ما يسمى "رقصة الثيران" أفلت أحدها وقفز قفزة عملاقة على الحشود التي لم تتوقع حدوثها، فتفرقت الحشود.

وهنا تدخلت الشرطة خشية وقوع إصابات جراء الهلع، غير أن الحشود المرتبكة والمضطربة واجهت عناصر الأمن وتصاعدت الأحداث أكثر فأكثر.

وتسببت المواجهات بين الأهالي والشرطة، التي لجأت إلى العصي والهراوات، بإصابة 8 من عناصر الأمن واعتقال 25 شخصا.