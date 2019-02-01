«غريفيث» يكشف عن ما تتضمنه المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن "الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.

ونقلت قناة "العربية" عن جريفيث قوله إن إعادة الانتشار في الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي رأس عيسى والصليف، مبينا أن "الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنّها تحتاج إلى مخطّط من لجنة المراقبة".

وأكد على أنه من المهم جدا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، منوّهًا إلى أنّ "الشعب اليمني يرغب في رؤية حقائق على الأرض.

وشدّد جريفيث على أنّنا إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.

وقال "على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكلّ اليمنيين".