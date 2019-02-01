«غريفيث» يكشف عن ما تتضمنه المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة مأرب..الأجهزة الأمنية تضبط كمية جديدة من المواد الخطيرة والممنوعة كانت في طريقها الى صنعاء توجيه عاجل... لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» يستدعي طائرة إسعاف الشرعية تخسر قائد عسكري رفيع والرئيس «هادي»يُشيد بمواقفه البطولية اتساع معارك «حجـور» والمواجهات تطال لأول مرة مناطق جديدة وقريبة من محافظة «عمران»-تفاصيل بوتين يريد سرعة خارقة للإنترنت ضغوطات دولية جديدة ... قد تطيح بالشرعية وتعزز موقف الانقلاب ... فهل يقبل هادي والتحالف معلومات خطيرة - الحوثي تلاعب بمشاهد قتل اطفال ومنع فريق تحقيق من كشف الحقيقة الرئيس السوداني يستدعي الولاة وممثلي الحكومة والأحزاب ... ويعلن لهم عن مفاجئة كبيرة حملة أمريكية واسعة لدعم العهر والشذوذ في 71 دولة في العالم
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن "الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.
ونقلت قناة "العربية" عن جريفيث قوله إن إعادة الانتشار في الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي رأس عيسى والصليف، مبينا أن "الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنّها تحتاج إلى مخطّط من لجنة المراقبة".
وأكد على أنه من المهم جدا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، منوّهًا إلى أنّ "الشعب اليمني يرغب في رؤية حقائق على الأرض.
وشدّد جريفيث على أنّنا إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.
وقال "على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكلّ اليمنيين".