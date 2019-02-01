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مأرب..الأجهزة الأمنية تضبط كمية جديدة من المواد الخطيرة والممنوعة كانت في طريقها الى صنعاء

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب
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ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب كمية جديدة من الحشيش كانت في طريقها الى صنعاء.

 

وقال مصدر أمني إن نقطة أمنية بمديرية الجوبة جنوب المحافظة ضبطت اليوم الجمعة سيارة شاص تحمل 49 كيلو من مادة الحشيش.

 

وأكد أن الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر وتم تسليم السيارة وسائقها إلى إدارة شرطة مأرب، وذلك حسب ما نقله "مركز سبأ الإعلامي".

 

وسبق وأن ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب الفترات الماضية كميات كبيرة من الحشيش كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين.

 
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