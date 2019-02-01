مأرب..الأجهزة الأمنية تضبط كمية جديدة من المواد الخطيرة والممنوعة كانت في طريقها الى صنعاء

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 460

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب كمية جديدة من الحشيش كانت في طريقها الى صنعاء.

وقال مصدر أمني إن نقطة أمنية بمديرية الجوبة جنوب المحافظة ضبطت اليوم الجمعة سيارة شاص تحمل 49 كيلو من مادة الحشيش.

وأكد أن الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر وتم تسليم السيارة وسائقها إلى إدارة شرطة مأرب، وذلك حسب ما نقله "مركز سبأ الإعلامي".

وسبق وأن ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب الفترات الماضية كميات كبيرة من الحشيش كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين.