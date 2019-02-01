«غريفيث» يكشف عن ما تتضمنه المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة مأرب..الأجهزة الأمنية تضبط كمية جديدة من المواد الخطيرة والممنوعة كانت في طريقها الى صنعاء توجيه عاجل... لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» يستدعي طائرة إسعاف الشرعية تخسر قائد عسكري رفيع والرئيس «هادي»يُشيد بمواقفه البطولية اتساع معارك «حجـور» والمواجهات تطال لأول مرة مناطق جديدة وقريبة من محافظة «عمران»-تفاصيل بوتين يريد سرعة خارقة للإنترنت ضغوطات دولية جديدة ... قد تطيح بالشرعية وتعزز موقف الانقلاب ... فهل يقبل هادي والتحالف معلومات خطيرة - الحوثي تلاعب بمشاهد قتل اطفال ومنع فريق تحقيق من كشف الحقيقة الرئيس السوداني يستدعي الولاة وممثلي الحكومة والأحزاب ... ويعلن لهم عن مفاجئة كبيرة حملة أمريكية واسعة لدعم العهر والشذوذ في 71 دولة في العالم
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب كمية جديدة من الحشيش كانت في طريقها الى صنعاء.
وقال مصدر أمني إن نقطة أمنية بمديرية الجوبة جنوب المحافظة ضبطت اليوم الجمعة سيارة شاص تحمل 49 كيلو من مادة الحشيش.
وأكد أن الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر وتم تسليم السيارة وسائقها إلى إدارة شرطة مأرب، وذلك حسب ما نقله "مركز سبأ الإعلامي".
وسبق وأن ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب الفترات الماضية كميات كبيرة من الحشيش كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين.