الشرعية تخسر قائد عسكري رفيع والرئيس «هادي»يُشيد بمواقفه البطولية

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بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، اليوم الجمعة برقية عزاء ومواساة الى كافة آل بلعيد والمراقشه بمحافظة ابين، عزاهم في استشهاد البطل العميد صالح بلعيد وعدد من مرافقيه في ميادين البطولة والعز والشرف بمحافظة صعدة.
واشاد رئيس الجمهورية بالموقف البطولي للشهيد بلعيد الذي جسده في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً..مؤكداً ان تضحيات الشهداء لن تذهب هدراً وسيخلدها التاريخ في انصع صفحاته وسينتصر الشعب اليمني على المشروع الامامي البغيض.
وعبر الرئيس هادي في برقيته عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.