اتساع معارك «حجـور» والمواجهات تطال لأول مرة مناطق قريبة من محافظة «عمران»-تفاصيل

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اندلعت معارك جديدة اليوم الجمعة بين قبائل "ذو يحيى"ومليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية قارة شمال شرق كشر بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» بأن المواجهات العنيفة بين ابناء القبائل والمليشيات اندلعت في مديرية قارة التابعة اداريا لمحافظة حجة والتي تجاور قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران .

واوضحت المصادر على أن المليشيات عمدت على فتح هذه الجبهة الجديدة بهدف استكمال فرض الحصار على ابناء قبائل "حجور" وهو ما قابلته ابناء القبائل بالرد الموجع الذي كبد المليشيا عشرات القتلى والجرحى.