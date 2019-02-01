معلومات خطيرة - الحوثي تلاعب بمشاهد قتل اطفال ومنع فريق تحقيق من كشف الحقيقة

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كشف منسق في فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن حول اليمن ، معلومات خطيرة عن تلاعب الحوثيين بمشاهد قيل إنها لغارة قتلت اطفالا في اليمن.
وقال المنسق في فريق الخبراء ، أحمد حنيش ، لقناة العربية اليوم الجمعة أن الحوثيين يدّعون وقوع مجازر بحق الأطفال في غارات للتحالف، لكنهم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية.
وفي معلومات خطيرة، كشف حنيش عن تلاعب الحوثيين بمشاهد ما قيل إنها غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدرسة للأطفال في منطقة ضحيان بصعدة .
وأشار حنيش إلى أن الحوثيين منعوا فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث قيل إن الغارة وقعت.
كما، تحدث عن تناقضات كبيرة في رواياتهم حول ضحايا الغارات .
وقال أحمد حنيش، أن الحوثيين مارسوا ضغوطا كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية، كما كشف عن متاجرتهم بتلك المواد.