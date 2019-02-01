الرئيس السوداني يستدعي الولاة وممثلي الحكومة والأحزاب ... ويعلن لهم عن مفاجئة كبيرة

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت صحيفة سعودية، الجمعة، بأن الرئيس السوداني "عمر البشير" استدعى جميع ولاة السودان، وأعلن عن إجراء تعديلات وصفت بالواسعة على هياكل حزب المؤتمر الوطني، الذي يرأسه، بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

ووفق تسريبات متطابقة، فإن "البشير" استدعى الولاة لاجتماع طارئ، الجمعة، كما دعا الآلية التنسيقية العليا للحوار التي تضم ممثلي القوى المشاركة في الحكومة إلى لقائه مساء اليوم ذاته، وفقا لما أوردته صحيفة "الوئام" السعودية.

وأضافت الصحيفة أن "البشير" غاضب حيال وضع حزبه وتراخي قيادته عن مواجهة الأزمة الراهنة، وترك الساحة لقوى المعارضة التي علا صوتها وهي تدعو لتنحيه.

وأشارت إلى أن الرئيس السوداني يتجه لإعادة هيكلة الحكومة والحزب، في أعقاب تمدد الاحتجاجات الشعبية وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

كانت صحيفة "الجريدة" السودانية نقلت عن مصادره تفاصيل اجتماع مغلق في البرلمان، قالت إنه دام لأكثر من 4 ساعات، وعدد فيه مدير جهاز الأمن والمخابرات "صلاح عبد الله قوش" أسباب الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت المصادر أن "قوش" ذكر من الأسباب شح الدولار، وتفشي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.

ومنذ 19ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 فبراير/شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.