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أميرة سعودية تخالف توجهات المملكة .. وتبادر لشراء لوحة يالله

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - الاناضول
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اشترت الأميرة السعودية، العنود بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود، لوحتين من الفنان التركي سامي سافاتلي.

وذكر بيان صادر مكتب سافاتلي، الجمعة، أن لوحاته التي تمزج بين فن الخط وفنون تقليدية أخرى بأسلوب معاصر، باتت تلقى اهتماما في الشرق الأوسط أيضا.

ولفت البيان إلى أن الأميرة السعودية، ابتاعت لوحتين، من مجموعة “الأسماء الحسنى”، للفنان سافاتلي. وأوضح أن اللوحتين مكتوب عليهما “يا الله” و”يا فتاح”، على خلفية باللونين الأزرق الغامق والذهبي.

ويتميز أسلوب الفنان سافاتلي بالمزج بين الشرقي والغربي، والتقليدي والحداثي، واستعمال ألوان تتسم بالجرأة في أعماله. ويستخدم سافاتلي في أعماله الأخيرة المستمدة من فن الخط، الرسم الزيتي والأكريليك، والحبر، والتذهيب.

(الأناضول)

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