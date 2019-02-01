الحوثيون يصابون بجنون الهزيمة .. وقبائل حجور تقصم ظهور المليشيات .. جديد المواجهات بعد حجور والحشاء - انتفاضة قبلية ثالثة وسط اليمن تقصم ظهر الحوثي وتجبر مليشياته على الانسحاب البنك الدولي يناقش مع الشرعيه 5 مشاريع كبيرة في اليمن أحكام الإعدام عراقيل حوثية أمام ملف تبادل الأسرى هستيريا حوثية لمنع انتقال «انتفاضة القبائل» إلى صنعاء الميليشيات تحوِّل حصة سكان صنعاء من الغاز إلى السوق السوداء تعرف على قصة «الداعشية» اليمنية التي منع ترامب عودتها إلى الولايات المتحدة عبدالجبار نعمان: لوحة تشكيلية يمنيّة لا تموت جرائم ميليشيات الحوثي بحق العلماء والخطباء ..هكذا يتم غرس الافكار الإيرانية باليمن تزايد أعداد النازحين في اليمن
في تخبط حوثي وجنون هستيري خوفا من اتساع نطاق الثورة في المناطق المجاوره لقبائل حجور شن الحوثيون هجوما عنيفا على عدة مناطق محاذيه لحجور وفي مقدمتها قبيلة ذو يحي (مديرية قارة) التابعة لقبائل حجور، والمحادة لقفلة عذر، حيث تصدى رحال القبائل للمليشيات الحوثية بكل بسالة ملحقين بهم خسائر بشرية فادحة .
كما تصدت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة لهجمات كبيرة شنتها مليشيا الحوثي منذ مساء الخميس حتى فجر الجمعة.
وقالت مصادر محلية إن قبائل حجور تصدت لأكثر من هجوم في عدد من المواقع في مديرية كشر وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة على موقع القرعة ببني الدريني والمندلة، وجبل الواسط والحوج، وأطراف بني شهر، وفشلت في تحقيق أي تقدم. كما شنت المليشيا هجوماً على حدود كشر وأفلح الشام، وفشلت أيضاً في تحقيق اي تقدم وسط صمود أسطوري لقبائل حجور.
يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في قلعة حسن موسى ووادي غامس وقرايات شرق العبيسة، دمرت المقاتلات من خلال الغارات آليات وتعزيزات للمليشيا