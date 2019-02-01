الحوثيون يصابون بجنون الهزيمة .. وقبائل حجور تقصم ظهور المليشيات .. جديد المواجهات

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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في تخبط حوثي وجنون هستيري خوفا من اتساع نطاق الثورة في المناطق المجاوره لقبائل حجور شن الحوثيون هجوما عنيفا على عدة مناطق محاذيه لحجور وفي مقدمتها قبيلة ذو يحي (مديرية قارة) التابعة لقبائل حجور، والمحادة لقفلة عذر، حيث تصدى رحال القبائل للمليشيات الحوثية بكل بسالة ملحقين بهم خسائر بشرية فادحة .

كما تصدت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة لهجمات كبيرة شنتها مليشيا الحوثي منذ مساء الخميس حتى فجر الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن قبائل حجور تصدت لأكثر من هجوم في عدد من المواقع في مديرية كشر وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة على موقع القرعة ببني الدريني والمندلة، وجبل الواسط والحوج، وأطراف بني شهر، وفشلت في تحقيق أي تقدم. كما شنت المليشيا هجوماً على حدود كشر وأفلح الشام، وفشلت أيضاً في تحقيق اي تقدم وسط صمود أسطوري لقبائل حجور.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في قلعة حسن موسى ووادي غامس وقرايات شرق العبيسة، دمرت المقاتلات من خلال الغارات آليات وتعزيزات للمليشيا