آخر الاخبار

الحوثيون يصابون بجنون الهزيمة .. وقبائل حجور تقصم ظهور المليشيات .. جديد المواجهات بعد حجور والحشاء - انتفاضة قبلية ثالثة وسط اليمن تقصم ظهر الحوثي وتجبر مليشياته على الانسحاب البنك الدولي يناقش مع الشرعيه 5 مشاريع كبيرة في اليمن أحكام الإعدام عراقيل حوثية أمام ملف تبادل الأسرى هستيريا حوثية لمنع انتقال «انتفاضة القبائل» إلى صنعاء الميليشيات تحوِّل حصة سكان صنعاء من الغاز إلى السوق السوداء تعرف على قصة «الداعشية» اليمنية التي منع ترامب عودتها إلى الولايات المتحدة عبدالجبار نعمان: لوحة تشكيلية يمنيّة لا تموت جرائم ميليشيات الحوثي بحق العلماء والخطباء ..هكذا يتم غرس الافكار الإيرانية باليمن تزايد أعداد النازحين في اليمن

سبأفون .. أصالة وتواصل

البنك الدولي يناقش مع الشرعيه 5 مشاريع كبيرة في اليمن

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب
عدد القراءات 641

 

عقدت الحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي اليوم في القاهرة اجتماعا مشتركا لمراجعة محفظة مشاريع البنك في اليمن والتقدم الذي أحرزته المشروعات الممولة من البنك حتى يناير الماضي.

ترأس الاجتماع من الجانب اليمني وزير التخطيط و التعاون الدولي بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لمجلس ووزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة ابتهاج الكمال و نواب وكلاء الوزارة القطاعية والخدمية ومن جانب البنك الدولي رجاء قطان ، المدير القطري للبنك الدولي في اليمن و رؤساء فرق المشاريع المختلفة .

وأشاد وزير التخطيط بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي ولعلها المرة الأولى في تاريخه الذي يتدخل ويدعم بحقيبة مشاريع طارئة في ظروف دولة تمر بظروف صراع حيث تحتوي محفظة المشاريع على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.36 مليار دولار .

ومثل لقاء المراجعة فرصة لتبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع القائمة والتقدم المحرز بالإضافة إلى تحديد الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للتغلب على العقبات أمام تنفيذ المشاريع في ظل الوضع الاستثنائي الذي يتدخل فيه البنك في الجمهورية اليمنية.

جدير بالذكر ان محفظة مجموعة البنك الدولي الحالية في اليمن تتكون من 5 مشاريع طارئة في قطاعات الحماية الاجتماعية و الصحة و التغذية و دعم صغار المزارعين و الخدمات الحضرية المتكاملة و الطاقة البديلة يبلغ إجمالي قيمتها 1.36 مليار دولار تقريبًا و معدل السحب للمشروعات 1.01 مليار دولار .

إقراء أيضاً
الامارات تكشف حقيقة الغاء مقاطعتها الاقتصادية مع قطر
شركة تقدم خدمة خاصة جدا لنساء السعودية تقدم لأول مرة في المملكة
إيران تعلن عن خبر مغيض للسعودية بشأن البنزين
إيران تعلن عن نجاح كبير بخصوص مشتقاتها النفطية
شركة سعودية عملاقة تقترض 4 مليارات دولار لمدة 7 سنوات
بن سلمان في الهند - إبرام اتفاقات اقتصادية ضخمة و 100 مليار دولار واستقبال رومانس
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس