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زيدان ينتظر مفاوضات يوفنتوس

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، ينتظر مكالمة من نادي يوفنتوس، لتولي تدريب البيانكونيري.


وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن زين الدين زيدان هو الخيار الأول لنادي يوفنتوس لتولي مهمة تدريب السيدة العجوز، في حالة رحيل ماكسيميليانو أليجري، عن منصبه.


وأضافت الصحيفة الإيطالية أن أليجري سيغادر يوفنتوس في الموسم المقبل، في حالة عدم فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم مع السيدة العجوز.


وتابعت توتو سبورت أن زيدان يراقب وضع يوفنتوس الحالي عن كثب، بجانب وجود مفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، لخلافة ماوريسيو ساري في منصبه.


وخسر يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16، من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.


المصدر :توتو سبورت

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